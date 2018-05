GlobalCapital Bond Awards 2018: the winners revealed

Supranational, Sovereign and Agency Bonds





Investment Banks





Overall Most Impressive Bank of the Year for SSAs

JP Morgan

2 BNP Paribas

3 Bank of America Merrill Lynch





Coming Force in SSA Bonds

BMO Capital Markets

2 NatWest Markets

3= Nomura

3= TD Securities





Most Impressive SSA Debt Capital Markets Team

Barclays

2 TD Securities

3 Nomura





Most Impressive Syndicate Team for SSAs

JP Morgan

2 HSBC

3 Bank of America Merrill Lynch





Most Impressive Research House for SSA Bonds

JP Morgan

2 Barclays

3 Citigroup





Most Impressive MTN Dealer for SSAs

JP Morgan

2 Bank of America Merrill Lynch

3 Citigroup





Most Impressive Structured MTN Dealer

JP Morgan

2= Citigroup

2= Nomura





Most Impressive Uridashi Dealer for SSAs

Nomura

2 JP Morgan

3 Daiwa Securities





Most Impressive SSA House in Euros

JP Morgan

2 BNP Paribas

3 Crédit Agricole





Most Impressive SSA House in Dollars

JP Morgan

2 TD Securities

3 Bank of America Merrill Lynch





Most Impressive SSA House in Sterling

Barclays

2 HSBC

3= NatWest Markets

3= RBC Capital Markets





Most Impressive SSA House in Australian, Canadian and New Zealand Dollars

TD Securities

2 RBC Capital Markets

3 ANZ





Most Impressive SSA House in Emerging Market Currencies

JP Morgan

2= Citigroup

2= Nomura





Most Impressive SSA Origination Banker

Lee Cumbes, Barclays

2 John Lee-Tin, JP Morgan

3= Alice Goddard, TD Securities

3= Mark Yeomans, Nomura





Most Impressive SSA Syndicate Banker

Adrien de Naurois, Bank of America Merrill Lynch

2 Lars Humble, Goldman Sachs

3 Keith Price, JP Morgan





Rising Star SSA Banker

James Taunton, RBC Capital Markets

2= Ben Adubi, Morgan Stanley

2= Kamini Sumra, Bank of America Merrill Lynch

2= Jake Webster, Morgan Stanley

2= Lindsay Wortzman, BMO Capital Markets





Investment Banks – Attributes





Best for Giving Timely and Consistent Updates on SSA Market Developments

Barclays

2 JP Morgan

3 TD Securities





Best for Depth and Quality of Experience in Difficult SSA Bond Markets

JP Morgan

2 Goldman Sachs

3 Bank of America Merrill Lynch





Best for Creative and Useful SSA Funding Ideas

Nomura

2 JP Morgan

3 Citigroup





Most Willing to Extend Balance Sheet to SSA Borrowers

JP Morgan

2 Bank of America Merrill Lynch

3 TD Securities





Best for Bringing New Investors into SSA Bond Deals

JP Morgan

2 TD Securities

3 Goldman Sachs





Best for SSA Sales Expertise

JP Morgan

2 Barclays

3 Goldman Sachs





Best for SSA Swaps and Other Derivatives

JP Morgan

2 BNP Paribas

3 Citigroup





Best Provider of Secondary Liquidity for SSA Bonds

JP Morgan

2 BNP Paribas

3 HSBC





Best for Embracing Technology in SSA Bond New Issues

Deutsche Bank

2 BNP Paribas

3 Commerzbank





Issuers





Overall Most Impressive SSA Funding Team

KfW

2 European Stability Mechanism/European Financial Stability Facility

3 European Investment Bank





Most Impressive Sovereign Funding Team

Kingdom of Spain

2 United Kingdom

3 Kingdom of Sweden





Most Impressive Supranational Funding Team in Euros

European Investment Bank

2 European Stability Mechanism/European Financial Stability Facility

3 European Union





Most Impressive Supranational Funding Team in Dollars

World Bank

2= Asian Development Bank

2= European Investment Bank





Most Impressive Agency Funding Team — Explicit Government Guarantee

KfW

2 Rentenbank

3 FMS Wertmanagement





Most Impressive Agency Funding Team — Implicit Government Guarantee

Bank Nederlandse Gemeenten

2 Kommunalbanken

3 KommuneKredit





Most Impressive State, Regional or Municipal Funding Team

State of North Rhine-Westphalia

2 Province of Ontario

3 Province of Quebec





Overall Most Impressive SSA Funding Official

Siegfried Ruhl, ESM

2 Otto Weyhausen-Brinkmann, KfW

3 Maria Lomotan, ADB





Most Impressive Sovereign Funding Official

Martin Duffell, UK

2 Pablo de Ramón-Laca Clausen, Spain

3 Anne Leclercq, Belgium





Most Impressive Supranational Funding Official

Siegfried Ruhl, ESM

2 Maria Lomotan, ADB

3 Andrea Dore, World Bank





Most Impressive Agency Funding Official — Explicit Government Guarantee

Otto Weyhausen-Brinkmann, KfW

2 Leopold Olma, Rentenbank

3 Petra Wehlert, KfW





Most Impressive Agency Funding Official — Implicit Government Guarantee

Bart van Dooren, BNG

2= Thomas Møller, KBN

2= Lasse Vest, KommuneKredit





Best Issuer at Breaking New Investor Bases

World Bank

2 European Investment Bank

3= Canada Pension Plan Investment Board

3= ESM/EFSF





Best Issuer at Investor Relations

World Bank

2 ESM/EFSF

3 L-Bank





Most Impressive SSA MTN Issuer

World Bank

2 International Finance Corp

3 Kommunalbanken





Most Impressive SSA Structured MTN Issuer

World Bank

2 International Finance Corp

3 European Investment Bank





Most Innovative SSA MTN Issuer

International Finance Corp

2 World Bank

3 European Investment Bank





Best SSA Issuer in Italy and Iberia

Instituto de Crédito Oficial

2 Kingdom of Spain

3 Italian Republic





Best SSA Issuer in France and the Benelux

French Republic

2 Dexia Crédit Local

3 Kingdom of Belgium





Best SSA Issuer in the UK and Ireland

United Kingdom

2 Ireland

3 Bank of England





Best SSA Issuer in Germany, Austria and Switzerland

KfW

2 Rentenbank

3 Oesterreichische Kontrollbank





Best SSA Issuer in the Nordic Region

Kommunalbanken

2 KommuneKredit

3 Nordic Investment Bank





Other Market Participants





Best Investment Firm for SSA Bonds

Amundi

2 BlackRock

3 Pimco





Best Rating Agency for SSA Bonds

S&P Global

2 Moody’s

3 Fitch





Best Law Firm for SSA Bonds

Allen & Overy

2 Sullivan & Cromwell

3 Clifford Chance





Financial Institution bonds





Investment Banks





Overall Most Impressive Bank of the Year for Financial Institutions

Deutsche Bank

2 HSBC

3 UBS





Coming Force in FIG Bonds

TD Securities

2 Santander

3 NatWest Markets





Most Impressive FIG Debt Capital Markets Team

Goldman Sachs

2 UBS

3= Deutsche Bank

3= JP Morgan





Most Impressive Syndicate Team for Financial Institutions

Goldman Sachs

2 UBS

3 JP Morgan





Most Impressive FIG Sales and Trading Team

Citigroup

2 UBS

3 Morgan Stanley





Most Impressive Research House for FIG Bonds

JP Morgan

2 Citigroup

3 Morgan Stanley





Most Impressive Bank for FIG AT1 Capital

UBS

2 Deutsche Bank

3 Morgan Stanley





Most Impressive Bank for FIG Tier Two Capital

BNP Paribas

2 UBS

3 Deutsche Bank





Most Impressive Bank for FIG Senior Unsecured Debt

HSBC

2 Deutsche Bank

3 JP Morgan





Most Impressive Bank for Insurance Debt

HSBC

2 UBS

3 Deutsche Bank





Most Impressive Bank for FIG Regulatory Advice

BNP Paribas

2 JP Morgan

3 UBS





Most Impressive Bank for FIG Liability Management

Bank of America Merrill Lynch

2 Deutsche Bank

3 Citigroup





Most Impressive Debt Advisory House for Financial Institutions

UBS

2= Deutsche Bank

2= HSBC

4 JP Morgan





Most Impressive MTN Dealer for Financial Institutions

HSBC

2 Deutsche Bank

3 Barclays

Most Impressive FIG House in Euros

Deutsche Bank

2 BNP Paribas

3= HSBC

3= UBS





Most Impressive FIG House in Dollars

Citigroup

2 JP Morgan

3 Goldman Sachs





Most Impressive FIG House in Sterling

HSBC

2 Nomura

3 NatWest Markets





Most Impressive FIG House in Yen

Nomura

2 Daiwa Securities

3 SMBC Nikko





Most Impressive FIG House in Niche Currencies

UBS

2 Credit Suisse

3 Nomura





Most Impressive FIG Origination Banker

David Sismey, Goldman Sachs

2 Tommy Paxeus, Deutsche Bank

3 Kiran Karia, JP Morgan





Most Impressive FIG Syndicate Banker

Armin Peter, UBS

2 Christopher Agathangelou, NatWest Markets

3 Edward Markham, Goldman Sachs





Rising Star FIG Banker

Ben Williams, Morgan Stanley

2 Annemarie Coldeweijer, Santander

3 Rasmus Persson, Goldman Sachs





Investment Banks – Attributes





Best for Giving Timely and Consistent Updates on FIG Market Developments

HSBC

2= Deutsche Bank

2= JP Morgan

4 Citigroup





Best for Information on FIG Investor Trends

Bank of America Merrill Lynch

2 UBS

3 HSBC





Best for Depth and Quality of Experience in Difficult FIG Markets

Deutsche Bank

2 UBS

3 JP Morgan





Best for Creative and Useful FIG Funding Ideas

Deutsche Bank

2 BNP Paribas

3 HSBC





Best for Unbiased Advice to FIG Borrowers

Citigroup

2 Deutsche Bank

3= JP Morgan

3= UBS





Most Willing to Extend Balance Sheet to FIG Borrowers

HSBC

2 Deutsche Bank

3 UBS





Best for Investor Education and Diversification in FIG Bond Deals

HSBC

2 Nomura

3 Citigroup





Best for FIG Sales Expertise

UBS

2 Citigroup

3 Deutsche Bank





Best for FIG Swaps and Other Derivatives

NatWest Markets

2 Barclays

3= Deutsche Bank

3= JP Morgan





Best Provider of Secondary Liquidity for FIG Bonds

Deutsche Bank

2 JP Morgan

3 HSBC





Best for Embracing Technology in FIG Bond New Issues

Deutsche Bank

2 Bank of America Merrill Lynch

3 HSBC





Bank Most Likely to Win Repeat FIG Bond Mandates

UBS

2 HSBC

3 Bank of America Merrill Lynch





Issuers





Most Impressive Financial Institution Borrower

Nordea

2 Nationwide Building Society

3 Lloyds Bank





Most Innovative FIG Borrower

Crédit Agricole

2 Nationwide Building Society

3 Swiss Re





Most Impressive FIG Issuer of Capital

HSBC

2 Santander

3 ING





Most Impressive FIG Issuer of Senior Unsecured Debt

Lloyds Bank

2 Santander

3 UniCredit





Most Impressive Debut or Return FIG Issuer

Banca Monte dei Paschi di Siena

2 Allied Irish Banks

3 Bank of Ireland





Most Impressive FIG Issuer for Liability Management

Nationwide Building Society

2 Nordea

3 Crédit Agricole





Most Impressive FIG MTN Issuer

Santander

2 Commonwealth Bank of Australia

3 DNB





Most Innovative FIG MTN Issuer

Santander

2 Rabobank

3 Commonwealth Bank of Australia





Most Impressive FIG Structured MTN Issuer

Commonwealth Bank of Australia

2= BNP Paribas

2= Société Générale





Most Impressive FIG Funding Official

Peter Green, Lloyds Bank

2 Alex Wall, Nationwide

3 Antonio Toro, Santander





Rising Star FIG Funding Official

Aurélien Harff, Crédit Agricole

2 Carly Thomas, Nationwide

3 Martin McKinney, Santander UK





Other Market Participants

Best Investment Firm for FIG Bonds

BlueBay Asset Management

2 Pimco

3 BlackRock





Best Rating Agency for FIG Bonds

Moody’s

2 S&P Global

3 Fitch





Best Law Firm for FIG Bonds

Allen & Overy

2 Linklaters

3 Clifford Chance





Best Investment Professional for FIG Bonds

James Macdonald, BlueBay

2 Marc Stacey, BlueBay

3 Matthieu Loriferne, Pimco





CORPORATE BONDS





Investment Banks





Overall Most Impressive Bank of the Year for Corporate Borrowers

Bank of America Merrill Lynch

2 BNP Paribas

3 Société Générale





Coming Force in Corporate Bonds

Mizuho

2 RBC Capital Markets

3 ING





Most Impressive Corporate Debt Capital Markets Team

Bank of America Merrill Lynch

2= BNP Paribas

2= HSBC





Most Impressive Corporate Syndicate Team

Bank of America Merrill Lynch

2 BNP Paribas

3 Société Générale





Most Impressive Corporate Sales and Trading Team

Bank of America Merrill Lynch

2 BNP Paribas

3 HSBC





Most Impressive Research House for Corporate Bonds

Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, UniCredit (joint winners)





Most Impressive Bank for Corporate Hybrid Capital

HSBC

2 BNP Paribas

3 JP Morgan





Most Impressive Bank for Corporate Liability Management

Bank of America Merrill Lynch

2 JP Morgan

3 Société Générale





Most Impressive MTN Dealer for Corporate Borrowers

Société Générale

2 JP Morgan

3= ABN Amro

3= Barclays





Most Impressive Structured MTN Dealer for Corporate Borrowers

JP Morgan

2 Société Générale

3= ABN Amro

3= Barclays





Most Impressive Corporate Bond House in Euros

BNP Paribas

2= Bank of America Merrill Lynch

2= HSBC





Most Impressive Corporate Bond House in Dollars

Bank of America Merrill Lynch

2 JP Morgan

3 Citigroup





Most Impressive Corporate Bond House in Sterling

Barclays

2 HSBC

3 NatWest Markets





Most Impressive Corporate Bond House in Yen

SMBC Nikko

2 Mizuho

3 MUFG





Most Impressive Corporate Bond House in Swiss Francs

Credit Suisse

2 UBS

3 Commerzbank





Most Impressive Corporate Bond House in Niche Currencies

HSBC

2 Credit Suisse

3= ANZ

3= Morgan Stanley





Most Impressive Corporate Bond House in Nordic Currencies

Danske Bank

2 SEB

3 DNB





Most Impressive Corporate Origination Banker

Mark Kitchen, Bank of America Merrill Lynch

2 Ben Broad, HSBC

3 Andrew Menzies, Société Générale





Most Impressive Corporate Syndicate Banker

Fred Zorzi, BNP Paribas

2 Angus Reynolds, Bank of America Merrill Lynch

3 Duane Elgey, Société Générale





Rising Star Corporate Bond Banker

Janusz Nelson, Citigroup

2 Jodie Angus, BNP Paribas





Investment Banks – Attributes





Best for Giving Timely and Consistent Updates on Corporate Bond Market Developments

Bank of America Merrill Lynch

2 BNP Paribas

3 Société Générale





Best for Depth and Quality of Experience in Difficult Corporate Bond Markets

Bank of America Merrill Lynch

2= HSBC

2= JP Morgan





Best for Creative and Useful Corporate Funding Ideas

Société Générale

2 Bank of America Merrill Lynch

3 Citigroup





Best for Unbiased Advice to Corporate Borrowers

Bank of America Merrill Lynch

2= BNP Paribas

2= HSBC





Boldest in Securing the Best Pricing for Corporate Issuers

Bank of America Merrill Lynch

2= Goldman Sachs

2= JP Morgan





Most Willing to Extend Balance Sheet to Corporate Borrowers

Société Générale

2= BNP Paribas

2= Crédit Agricole





Best for Bringing New Investors into Corporate Bond Deals

Goldman Sachs

2= BNP Paribas

2= HSBC





Best for Corporate Swaps and Other Derivatives

HSBC

2= Bank of America Merrill Lynch

2= JP Morgan





Best Provider of Secondary Liquidity for Corporate Bonds

Bank of America Merrill Lynch

2 NatWest Markets

3= Barclays

3= JP Morgan





Best for Embracing Technology in Corporate Bond New Issues

Bank of America Merrill Lynch

2 Credit Suisse

3 BNP Paribas





Bank Most Likely to Win Repeat Corporate Bond Mandates

BNP Paribas

2 Bank of America Merrill Lynch

3 HSBC





Issuers





Most Impressive Investment Grade Corporate Borrower

Volkswagen

2 Sanofi

3 Unilever





Most Innovative Investment Grade Corporate Borrower

Aroundtown, Danone (joint winners)

3 Telefónica





Most Impressive Corporate Hybrid Capital Issuer

Telefónica

2 Volkswagen

3 Engie





Most Impressive Non-European Corporate Borrower in European Currencies

General Electric

2 AT&T

3 Verizon Communications





Most Impressive Debut Corporate Bond Issuer

Richemont

2 Co-entreprise de Transport d'Electricité

3= Tank & Rast

3= Ubisoft





Most Impressive Unrated Corporate Bond Issuer

Fromageries Bel

2 Ubisoft

3 Ferrari





Most Impressive Corporate MTN Issuer

Daimler

2 BMW

3= Aroundtown

3= Vodafone





Most Impressive Corporate Structured MTN Issuer

Toyota Motor Credit Corp

2= General Electric

2= RCI Banque





Most Innovative Corporate MTN Issuer

Aroundtown

2 Vodafone

3 United Utilities





Most Impressive Investment Grade Corporate Funding Team

Volkswagen

2 Daimler

3 Telefónica





Most Impressive Investment Grade Corporate Funding Official

Kai Otto, Volkswagen

2 Eduardo Álvarez Gómez, Telefónica

3= Volker Lach, Daimler

3= Neil Wadey, British American Tobacco





Other Market Participants





Best Investment Firm for Corporate Bonds

BlackRock

2 Amundi

3 DWS





Best Rating Agency for Investment Grade Corporate Bonds

Moody’s

2 S&P Global

3 Fitch





Best Law Firm for Corporate Bonds

Linklaters

2 Clifford Chance

3 Allen & Overy





Most Impressive Debt Advisory House for Corporate Borrowers

Rothschild

2 Société Générale

3 BNP Paribas





Best Investment Professional for Corporate Bonds

Robert Barnard-Smith, Legal & General

2 Jennie White, BlackRock

3 Oscar Jansen, APG





Emerging Market Bonds





Investment Banks





Overall Most Impressive Bank of the Year for Emerging Markets

JP Morgan

2 Citigroup

3 HSBC





Coming Force in Emerging Market Bonds

Société Générale

2 Mizuho

3 MUFG





Most Impressive Emerging Markets Debt Capital Markets Team

JP Morgan

2 Citigroup

3 BNP Paribas





Most Impressive Syndicate Team for Emerging Markets

JP Morgan

2 Citigroup

3 Goldman Sachs





Most Impressive Sales and Trading Team for Emerging Markets

JP Morgan

2 Renaissance Capital

3 Citigroup





Most Impressive Research House for Emerging Market Bonds

JP Morgan

2 Citigroup

3 Société Générale





Most Impressive CEEMEA Bond Bank of the Year

JP Morgan

2 Citigroup

3 HSBC





Most Impressive Debt Advisory House for Emerging Market Borrowers

BNP Paribas

2 JP Morgan

3= Bank of America Merrill Lynch

3= UBS





Most Impressive Emerging Markets MTN Dealer

Société Générale

2= Citigroup

2= HSBC

2= UBS





Most Impressive Emerging Markets Structured MTN Dealer

Société Générale

2= HSBC

2= UBS





Most Impressive Emerging Markets Origination Banker

Kirill Kondrashin, JP Morgan

2 Kirill Dikijs, formerly BNP Paribas

3 Dmitry Gladkov, Renaissance Capital





Most Impressive Emerging Markets Syndicate Banker

Nick Darrant, JP Morgan

2 Peter Charles, Citigroup

3= Alex Karolev, BNP Paribas

3= Neil Slee, Goldman Sachs





Rising Star Emerging Markets Banker

Boris Vladislavlev, JP Morgan

2= Aurelia Bes, Standard Chartered

2= Konstantin Derkatschew, Renaissance Capital





Investment Banks – Attributes





Best for Giving Timely and Consistent Updates on EM Bond Market Developments

JP Morgan

2 Citigroup

3 HSBC





Best for Depth and Quality of Experience in Difficult EM Bond Markets

JP Morgan

2 UBS

3 HSBC





Best for Creative and Useful EM Funding Ideas

JP Morgan

2 Citigroup

3 BNP Paribas

Best for Unbiased Advice to EM Borrowers

JP Morgan

2 HSBC

3 Citigroup





Boldest in Securing the Best Pricing for EM Bond Issuers

JP Morgan

2 BNP Paribas

3= Bank of America Merrill Lynch

3= Société Générale





Most Willing to Extend Balance Sheet to EM Borrowers

HSBC

2 Citigroup

3 VTB Capital





Best Provider of Hard-Underwritten EM Bond Deals

HSBC

2= Citigroup

2= Emirates NBD

2= Sberbank





Best for EM Swaps and Other Derivatives

VTB Capital

2= Citigroup

2= ING





Best Provider of Secondary Liquidity for EM Bonds

JP Morgan

2 Citigroup

3 BNP Paribas





Most Innovative EM Bond Bank

JP Morgan

2 HSBC

3 Goldman Sachs





Bank Most Likely to Win Repeat EM Bond Mandates

JP Morgan

2 Citigroup

3 HSBC





Issuers





Most Impressive Borrower in Central and Eastern Europe

Republic of Turkey

2 Republic of Slovenia

3 Russian Railways





Most Impressive Borrower in Africa

Federal Republic of Nigeria

2 Republic of Côte d'Ivoire

3 Republic of Ghana





Most Impressive Borrower in the Middle East

Kingdom of Saudi Arabia

2 Arab Republic of Egypt

3 Emirate of Abu Dhabi





Most Impressive Financial Institution Borrower in Emerging Markets

Akbank

2 VakıfBank

3 First Abu Dhabi Bank





Most Impressive Corporate Borrower in Emerging Markets

Pemex

2 Russian Railways

3 Norilsk Nickel





Most Impressive Debut Issuer in Emerging Markets

Eurotorg

2= Petkim

2= Liquid Telecom

2= Abu Dhabi Crude Oil Pipeline





Most Impressive Emerging Markets MTN Issuer

Qatar National Bank

2 Akbank

3 Republic of Poland





Most Impressive CEEMEA Funding Official

Zeynep Boğa, Republic of Turkey

2= Fahad Al Saif, Saudi Arabia

2= Adnan Balushi, Oman

2= Mustafa Turan, VakıfBank





Other Market Participants





Best Investment Firm for Emerging Market Bonds

BNP Paribas Asset Management

2 Marathon Asset Management

3 Finisterre Capital





Best Rating Agency for Emerging Market Bonds

S&P Global

2 Fitch

3 Moody’s





Best Law Firm for Emerging Market Bonds

Linklaters

2 Allen & Overy

3 Latham & Watkins





Best Investment Professional for Emerging Market Bonds

Matthieu Loriferne, Pimco

2 Amanda Gray, BlueBay Asset Management

3 Christopher Watson, Finisterre Capital