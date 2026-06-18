GlobalCapital Bond Awards 2026: winners revealed

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GlobalCapital Bond Awards 2026: winners revealed

GlobalCapital
June 18, 2026 11:11 am
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Bond market's leading performers recognised at GlobalCapital's annual awards ceremony

GlobalCapital was delighted to bring the international bond market together on Wednesday, June 17, to celebrate the winners of its 2026 Bond Awards.

Held this year at Raffles London at The OWO, the event brought together the leading borrowers, banks, investors and individuals whose expertise, innovation and commitment helped shape the bond markets over the past year.

Guests from across the sovereign, supranational and agency; financial institution; corporate and emerging market sectors gathered to raise a glass to the industry's standout performers.

The evening took place in one of London's most historic settings. The former War Office building has played a significant role in British history, welcoming generations of national leaders and statesmen through its halls.

Now in its 19th year, the GlobalCapital Bond Awards remain the only awards dedicated exclusively to the international bond markets. They recognise excellence across issuers, investment banks, investors, rating agencies, law firms and advisers, celebrating performance between April 1, 2025 and March 31, 2026.

What makes the Bond Awards unique is that the nominees and winners are determined by the market itself. Through an extensive industry poll conducted earlier this year, market participants voted for the institutions and individuals they believe delivered outstanding results and distinguished themselves from their peers.

The winners therefore reflect the views of clients, counterparties and competitors across the bond markets. You can view the shortlist and winners across all categories below.

The sole exception is the Lifetime Achievement Awards, where the winners are selected by the GlobalCapital editorial team. This year, the honours were shared by two outstanding recipients: Gary Admans and Nick Darrant. Both were recognised for distinguished careers and their lasting contributions to the development and growth of the international debt capital markets.

Congratulations to all our winners and nominees, and thank you to everyone who took the time to participate in the voting process.


PHOTO GALLERY

THE WINNERS


Lifetime Achievement Awards

Nick Darrant

Gary Admans

SSA AWARDS

SSA AWARDS

  • Borrower Awards

    Overall Most Impressive SSA Funding Team
    Winner: KfW
    Asian Development Bank
    European Investment Bank
    European Union
    Most Innovative SSA Issuer
    Winner: World Bank
    African Development Bank
    European Investment Bank
    Export Development Canada
    KfW
    Most Impressive SSA Issuer at Using New Bond Market Technology
    Winner: KfW
    Asian Infrastructure Investment Bank
    European Investment Bank
    World Bank
    Most Impressive SSA Issuer in Dollars
    Winner: European Investment Bank
    Asian Development Bank
    Asian Infrastructure Investment Bank
    KfW
    World Bank
    Most Impressive SSA Issuer in Euros
    Winner: European Union
    BNG Bank
    European Investment Bank
    France
    KfW
    Most Impressive SSA Issuer in Sterling
    Winner: European Investment Bank
    Asian Development Bank
    Corporación Andina de Fomento
    KfW
    World Bank
    Most Impressive SSA Issuer in Australian Dollars
    Winner: CPP Investments
    KfW
    World Bank
    Most Impressive Sovereign Funding Team
    Winner: United Kingdom
    Austria
    France
    Germany
    Italy
    Most Impressive Supranational, Agency and Sub-sovereign Funding Team with an Annual Borrowing Requirement of under €10bn
    Winner: Council of Europe Development Bank
    Agence Française de Développement
    Asian Infrastructure Investment Bank
    Corporación Andina de Fomento
    IDB Invest
    Kommunalbanken
    Most Impressive Supranational, Agency and Sub-sovereign Funding Team with an Annual Borrowing Requirement of between €10bn and €20bn
    Winner: BNG Bank
    CPP Investments
    International Finance Corp
    State of North Rhine-Westphalia
    Most Impressive Supranational, Agency and Sub-sovereign Funding Team with an Annual Borrowing Requirement of €20bn-equivalent and above
    Winner: European Investment Bank
    Asian Development Bank
    European Financial Stability Facility / European Stability Mechanism
    European Union
    KfW
    World Bank
    Most Impressive Sovereign ESG Bond Issuer
    Winner: Germany
    Austria
    Denmark
    France
    UK
    Most Impressive Supranational, Agency and Sub-sovereign ESG Bond Issuer
    Winner: European Investment Bank
    Agence Française de Développement
    Council of Europe Development Bank
    KfW
    State of Hesse

  • Funding Official Awards

    Most Impressive Sovereign Funding Official
    Winner: Fabrizio Tesseri, Italy
    Antoine Deruennes, France
    Harjinder Mann, UK
    Jessica Pulay, UK
    Markus Stix, Austria
    Most Impressive Supranational Funding Official
    Winner: Sandeep Dhawan, European Investment Bank
    Felix Grote, Council of Europe Development Bank
    Jonathan Maes, European Union
    Manuel Valdez, CAF
    Maria Lomotan, Asian Development Bank
    Most Impressive Agency Funding Official
    Winner: Jörg Graupner, KfW
    Antti Kontio, Municipality Finance
    Mascha Ketting, BNG Bank
    Sam Dorri, CPP Investments
    Sven Lautenschläger, L-Bank
    Sydney Siahaija, BNG Bank
    Most Impressive Sub-sovereign Funding Official
    Winner: Andreas Becker, North Rhine-Westphalia
    Alexander Labermeier, Hesse
    Bernard Asselin, Québec
    Rodrigo Robledo, Madrid
    Rob Yeung, Ontario
    Stefan Wegner, North Rhine-Westphalia
    Rising Star SSA Funding Official
    Winner: Ronan Lamy, Agence Française de Développement
    Aaro Koski, Municipality Finance
    Alexander Schierlinger, OeKB
    Ismail Aouden, NWB Bank
    Lari Toppinen, Municipality Finance
    Pieter van Blommestein, ADB

  • Investment Bank Awards

    Overall Most Impressive Bank for SSA Bonds
    Winner: J.P. Morgan
    Bank of America
    BNP Paribas
    Citi
    Deutsche Bank
    Emerging Force in SSA Bonds
    Winner: Santander Corporate and Investment Bank
    DZ BANK
    ING
    Scotiabank
    UBS
    Most Impressive Bank for SSA ESG Capital Markets
    Winner: Crédit Agricole CIB
    BNP Paribas
    HSBC
    ING
    Natixis
    Most Impressive Bank in Using New Technology for SSA Primary Bond Markets
    Winner: DZ Bank
    DekaBank
    Goldman Sachs
    HSBC
    J.P. Morgan
    Most Impressive SSA Coverage Team
    Winner: J.P. Morgan
    Bank of America
    BNP Paribas
    Citi
    Deutsche Bank
    RBC Capital Markets
    Most Impressive Syndicate Team for SSA Bonds
    Winner: Deutsche Bank
    Bank of America
    Barclays
    Citi
    J.P. Morgan
    Most Impressive SSA House in Euros
    Winner: Deutsche Bank
    Barclays
    BNP Paribas
    Crédit Agricole CIB
    J.P. Morgan
    Most Impressive SSA House in Dollars
    Winner: J.P. Morgan
    Bank of America
    BMO Capital Markets
    Citi
    Morgan Stanley
    Most Impressive SSA House in Sterling
    Winner: Barclays
    BMO Capital Markets
    HSBC
    NatWest Markets
    RBC Capital Markets
    Most Impressive SSA House in Australian Dollars
    Winner: RBC Capital Markets
    Commonwealth Bank of Australia
    Deutsche Bank
    Nomura
    TD Securities
    UBS
    Most Impressive SSA House for the Canadian Market
    Winner: RBC Capital Markets
    BMO Capital Markets
    CIBC
    Scotiabank
    TD Securities
    Most Impressive SSA House for the Japanese Market
    Winner: Nomura
    Daiwa Securities
    J.P. Morgan
    Mizuho
    Sumitomo Mitsui Financial Group
    Most Impressive House for SSA Research
    Winner: Barclays
    Commerzbank
    Crédit Agricole CIB
    Deutsche Bank
    J.P. Morgan
    TD Securities
    Most Impressive House for Secondary Trading
    Winner: J.P. Morgan
    Barclays
    BMO Capital Markets
    Citi
    Deutsche Bank

  • Bond Banker Awards

    Most Impressive SSA Syndicate Banker
    Winner: Neal Ganatra, Deutsche Bank
    Adrien de Naurois, Bank of America
    Asif Sherani, HSBC
    Jack Francis, Citi
    Yumi Yang, Barclays
    Most Impressive SSA Origination Banker
    Winner: Massimo Antonelli, BMO Capital Markets
    Amélie Darrort, J.P. Morgan
    Ebba Wexler, Citi
    Kamini Sumra, Bank of America
    Tina Nguyen, J.P. Morgan
    Rising Star SSA Banker
    Winner: Antonio Gómez-Chaparro de Luna, BNP Paribas
    Benjamin Ireland, Morgan Stanley
    Jacob Klaus, TD
    Philipp Bergmann, DZ Bank
    Pierre Boullé, Bank of America
    Vinay Parmar, RBC Capital Markets
    Most Impressive ESG Investment Banker
    Winner: Myriam Zapata, BNP Paribas
    Anjuli Pandit, HSBC
    David Marques Pereira, DZ Bank
    Ebba Hytting, Crédit Agricole CIB
    Tanguy Claquin, Crédit Agricole CIB

  • Market Participant Awards

    Best Technology Platform for SSA Primary Bond Market
    Winner: Origin Markets
    Bloomberg
    PrimaryNexus
    HSBC
    S&P Global Ratings
    Most Influential Investor in SSA Bonds
    Winner: Wellington
    Amundi
    BlackRock
    PIMCO
    Qube Research & Technologies
    State Administration of Foreign Exchange
    Best Rating Agency for SSA Bonds
    Winner: S&P Global Ratings
    Moody’s Ratings
    Best Law Firm for SSA Bonds
    Winner: Clifford Chance
    A&O Shearman
    King & Wood Mallesons
    Linklaters
    Norton Rose Fulbright
    Best Second Party Opinion Provider for SSA ESG Bonds
    Winner: Moody’s Ratings
    ISS-Corporate
    S&P Global Ratings
    Sustainable Fitch
    Best Hedge Fund Investor in SSA Bonds
    Winner: Qube Research & Technologies
    Brevan Howard
    ExodusPoint Capital Management
    Garda Capital Partners
    Tudor Investment Corp

FIG AWARDS

FIG AWARDS

  • Borrower Awards

    Most Impressive Financial Institution Borrower
    Winner: BPCE
    ABN AMRO
    Crédit Agricole CIB
    Santander Corporate and Investment Bank
    Société Générale
    Most Innovative Financial Institution Borrower
    Winner: BPCE
    ABN AMRO
    Crédit Agricole CIB
    Santander Corporate and Investment Bank
    Société Générale
    Most Impressive Financial Institution Issuer of Capital
    Winner: Société Générale
    ABN AMRO
    Crédit Agricole CIB
    Erste Bank
    ING
    Santander Corporate and Investment Bank
    Most Impressive Financial Institution Issuer of Senior Unsecured Debt
    Winner: BPCE
    ABN AMRO
    Crédit Agricole CIB
    Erste Bank
    Santander Corporate and Investment Bank
    Most Impressive Debut/Returning Financial Institution Unsecured Issuer
    Winner: Paragon
    Aldermore
    Banco Desio
    Most Impressive FIG Issuer at Using New Bond Market Technology
    Winner: DekaBank
    BPCE
    Crédit Agricole CIB
    Erste Bank
    Toronto-Dominion Bank
    Most Impressive Financial Institution Issuer at Using Liability Management
    Winner: Rabobank
    Achmea
    Crédit Agricole CIB
    Nationwide
    Société Générale
    Most Impressive Financial Institution ESG Bond Issuer
    Winner: Crédit Agricole CIB
    ABN AMRO
    Nordea

  • Funding Official Awards

    Most Impressive Financial Institution Funding Official
    Winner: Cedric Perrier, BPCE
    Aurelien Harff, Crédit Agricole CIB
    Ger Buls, Rabobank
    Petra Mellor, Nordea Bank
    Silvana Borgatti, Santander Corporate and Investment Bank
    Vincent Robillard, Société Générale
    Rising Star Financial Institution Funding Official
    Winner: Francois van der Merwe, ING Group
    Adrien Lachaud, CCDJ
    Jil Janssen, LBBW

  • Investment Bank Awards

    Most Impressive Bank for Financial Institution Bonds
    Winner: Morgan Stanley
    Bank of America
    BNP Paribas Deutsche Bank
    Goldman Sachs
    J.P. Morgan
    UBS
    Most Impressive Bank for Financial Institution Capital and Regulatory Advice
    Winner: BNP Paribas
    Bank of America
    Goldman Sachs
    HSBC
    J.P. Morgan
    Morgan Stanley
    Emerging Force in Financial Institution Bonds
    Winner: Natixis
    ABN AMRO
    BBVA
    BMO
    Erste Bank
    Most Impressive Bank for Senior Unsecured Financial Institution Bonds
    Winner: Bank of America
    J.P. Morgan
    Morgan Stanley
    Natixis
    Santander Corporate and Investment Bank
    Most Impressive Syndicate Team for Financial Institution Bonds
    Winner: Morgan Stanley
    Bank of America
    Erste Bank
    Goldman Sachs
    Natixis
    Most Impressive Origination Team for Financial Institution Bonds
    Winner: Morgan Stanley
    Bank of America
    BNP Paribas
    J.P. Morgan
    UBS
    Most Impressive FIG House in Euros
    Winner: Deutsche Bank
    Bank of America
    BNP Paribas
    Morgan Stanley
    Natixis
    Most Impressive FIG House in Dollars
    Winner: Bank of America
    Citi
    Goldman Sachs
    J.P. Morgan
    Morgan Stanley
    Most Impressive FIG House in Sterling
    Joint Winners: Barclays & Natwest
    HSBC
    Lloyds
    Santander Corporate and Investment Bank
    Most Impressive Bank for Insurance Debt
    Winner: J.P. Morgan
    BNP Paribas
    Citi
    HSBC
    Morgan Stanley
    Natixis
    Most Impressive FIG House in Australian Dollars
    Winner: National Australia Bank
    Barclays
    Nomura
    UBS
    Westpac
    Most Impressive FIG House in Swiss Francs
    Winner: UBS
    BNP Paribas
    Commerzbank
    Deutsche Bank
    Zürcher Kantonalbank
    Most Impressive FIG House in Yen
    Winner: Nomura
    Daiwa
    Mizuho
    SMBC Nikko
    Most Impressive FIG House for Inaugural Issuers and Asset Classes
    Winner: Goldman Sachs
    ABN AMRO
    Erste Bank
    J.P. Morgan
    Morgan Stanley
    Most Impressive Investment Bank for Financial Institution ESG Capital Markets
    Winner: ING
    ABN AMRO
    Crédit Agricole CIB
    Natixis
    NatWest
    Most Impressive Bank in Using New Technology for FIG Primary Bond Markets
    Winner: Société Générale
    J.P. Morgan
    Goldman Sachs
    LBBW
    Santander Corporate and Investment Bank
    Most Impressive Bank for Liability Management for Financial Institutions
    Winner: Bank of America
    Citi
    Deutsche Bank
    Goldman Sachs
    NatWest
    Best Secondary Trading House for FIG Bonds
    Winner: J.P. Morgan
    Bank of America
    Barclays
    BNP Paribas
    Goldman Sachs
    Most Impressive House for Financial Institution Research
    Winner: Citi
    Barclays
    BNP Paribas
    Commerzbank
    Crédit Agricole CIB
    Deutsche Bank
    Goldman Sachs
    J.P. Morgan

  • Bond Banker Awards

    Most Impressive FIG Syndicate Banker
    Winner: Matteo Benedetto, Morgan Stanley
    Dharit Patel, Bank of America
    Edward Markham, Goldman Sachs
    Mladen Djurdjevic, Erste Bank
    Vincent Hoarau, Crédit Agricole CIB
    Most Impressive FIG Origination Banker
    Winner: Nik Dhanani, HSBC
    Kenji Kinoshita, J.P. Morgan
    Raphael Gindre, J.P. Morgan
    Rising Star FIG Bond Banker
    Winner: Florian Hessel, Morgan Stanley
    Carole Ly-Marin, BMO
    Nicolas Torri, Goldman Sachs
    Most Impressive ESG Investment Banker
    Winner: Carla La-Tona, Deutsche Bank
    James Riley, ING
    Sanda De Silva, HSBC

  • Market Participant Awards

    Best Rating Agency for FIG Bonds
    Winner: Moody’s Ratings
    Fitch Ratings
    Morningstar DBRS
    Scope Ratings
    S&P Global Ratings
    Most Influential Investor in Financial Institution Bonds
    Winner: BlackRock
    Amundi
    PIMCO
    Sona Asset Management
    Wellington
    Best Hedge Fund Investor in Financial Institution Bonds
    Winner: Brevan Howard
    DE Shaw
    Sona Asset Management
    Best Technology Platform for the FIG Primary Bond Market
    Winner: Direct Books
    Ipreo
    Origin Markets
    Best Law Firm for FIG Bonds
    Winner: A&O Shearman
    Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
    Clifford Chance
    Linklaters
    White & Case
    Best Second Party Opinion Provider for FIG ESG Bonds
    Winner: ISS-Corporate
    Moody’s Ratings
    S&P Global Ratings

CORPORATE AWARDS

CORPORATE AWARDS

  • Borrower Awards

    Most Impressive Corporate Borrower
    Winner: Enel
    Alphabet
    Iberdrola
    Orange
    Most Innovative Corporate Borrower
    Winner: SES
    Alphabet
    EDF
    Siemens
    Most Impressive Non-European Corporate Borrower in European Currencies
    Winner: Alphabet
    Amazon
    Booking
    NextEra
    Verizon
    Most Impressive Corporate Yankee Bond Issuer
    Winner: Snam
    Enel
    Orange
    Siemens
    Most Impressive Corporate Borrower in Sterling
    Winner: Alphabet
    Anglian Water
    LSEG
    Stellantis
    Most Impressive Corporate Borrower in Swiss Francs
    Winner: Alphabet
    Mondelez
    Telefonica
    Most Impressive Corporate Borrower in Australian Dollars
    Winner: EDF
    Aroundtown
    E.ON
    EnBW
    Verizon
    Most Impressive Corporate Funding Team
    Winner: Enel
    A2A
    EDF
    Iberdrola
    Volkswagen Financial Services
    Most Impressive Corporate Hybrid Capital Issuer
    Winner: Stellantis
    Enel
    Iberdrola
    Terna
    Verizon
    Most Impressive Corporate Issuer at Using New Bond Market Technology
    Winner: Volvo Treasury
    bLend
    Mercedes
    Best Corporate Issuer at Using Liability Management
    Winner: Vodafone
    Philips
    Repsol
    Telefonica
    Most Impressive Debut Corporate Bond Issuer
    Winner: Magnum Ice Cream
    Canal+
    Novonesis
    Wise PLC
    Most Impressive Corporate Green, Social or Sustainable Bond Issuer
    Winner: Iberdrola
    A2A
    EDP
    Snam
    Most Impressive Sustainability-Linked Bond Issuer
    Winner: Snam
    Aeroporti Di Roma
    Carrefour

  • Funding Official Awards

    Most Impressive Corporate Funding Official
    Winner: Nicole Della Vedova, Snam
    Andrew Binnie, SSE
    Claudio Menghi, Nestle
    Guillermo Colino, Iberdrola

  • Investment Bank Awards

    Most Impressive Bank for Corporate Bonds
    Winner: BNP Paribas
    Bank of America
    Barclays
    J.P. Morgan
    Emerging Force in Corporate Bonds
    Winner: BBVA
    Natixis
    SEB
    Standard Chartered
    Most Impressive Bank in Using New Technology
    Winner: J.P. Morgan
    BNP Paribas
    HSBC
    ING
    Most Impressive Corporate Bond House in Euros
    Winner: BNP Paribas
    HSBC
    ING
    J.P. Morgan
    Most Impressive Corporate Bond House in Dollars
    Winner: J.P. Morgan
    Bank of America
    Citi
    Most Impressive Corporate Bond House in Sterling
    Winner: Barclays
    HSBC
    Lloyds
    NatWest Markets
    Most Impressive Corporate Bond House in Australian Dollars
    Winner: MUFG
    Deutsche Bank
    Westpac
    Most Impressive Corporate Bond House in Swiss Francs
    Winner: Deutsche Bank
    BNP Paribas
    Commerzbank
    UBS
    ZKB
    Most Impressive Syndicate Team for Corporate Bonds
    Winner: BNP Paribas
    Barclays
    HSBC
    ING
    J.P. Morgan
    Most Impressive Bank for Corporate Hybrid Capital
    Winner: BNP Paribas
    Barclays
    HSBC
    J.P. Morgan
    Société Générale
    Most Impressive Bank for Corporate Capital Structure Advice
    Winner: Bank of America
    BNP Paribas
    J.P. Morgan
    Société Générale
    Most Impressive Bank for Corporate Ratings Advice
    Winner: Société Générale
    Crédit Agricole CIB
    ING
    J.P. Morgan
    Most Impressive Bank for Corporate Liability Management
    Winner: Deutsche Bank
    Bank of America
    Barclays
    BNP Paribas
    Most Impressive Investment Bank for Corporate ESG Capital Markets and Advice
    Winner: ING
    BNP Paribas
    Crédit Agricole CIB
    HSBC
    Most Impressive Bank for Corporate Swaps and Other Derivatives
    Winner: Barclays
    Bank of America
    BNP Paribas
    J.P. Morgan

  • Bond Banker Awards

    Most Impressive Corporate Bond Syndicate Banker
    Winner: James Cunniffe, HSBC
    Angus Reynolds, Bank of America
    Helene Jolly, Deutsche Bank
    Jodie Snow, BNP Paribas
    Patrick Wuytens, ING
    Thibault Hescot, BNP Paribas
    Most Impressive Corporate Bond Origination Banker
    Winner: Douwe van Duijvendijk, ING
    Bertie James, HSBC
    Mark Kitchen, Bank of America,
    Stefano Corbetta, Société Générale
    Most Impressive ESG Investment Banker
    Winner: Joshua Zakkai, ING
    Anjuli Pandit, HSBC
    Carla La Tona, Deutsche Bank
    Giancarlo Pavia, Crédit Agricole CIB
    Rising Star Corporate Bond Banker
    Winner: Daniel Corazzi, Barclays
    Eni Shobo, Barclays
    James Hart, BNP Paribas
    Matthieu Saint-Jean, Deutsche Bank
    Nicolas Bertozzi, Crédit Agricole CIB

  • Market Participant Awards

    Most Influential Investor in Senior Corporate Bonds
    Winner: BlackRock
    GIC
    Wellington Management
    Most Influential Investor in Hybrid Corporate Bonds
    Winner: BlackRock
    GIC
    Neuberger Berman
    Best Hedge Fund Investor in Corporate Bonds
    Winner: Sona Asset Management
    Brevan Howard
    Point72 Asset Management
    Best Debt Advisory Firm for Companies
    Winner: Rothschild & Co
    EY
    Best Second Party Opinion Provider for Corporate ESG Bonds
    Winner: Moody’s Ratings
    S&P Global Ratings
    Sustainable Fitch
    Best Rating Agency for Corporate Bonds
    Winner: S&P Global Ratings
    Fitch Ratings
    Moody’s Ratings
    Best Law Firm for Corporate Bonds
    Winner: Linklaters
    A&O Shearman
    Clifford Chance
    Best Technology Platform for the Corporate Primary Bond Market
    Winner: PrimaryNexus
    BondAuction
    Origin Markets

EMERGING MARKET AWARDS


EMERGING MARKET

  • Borrower Awards

    Most Impressive Issuer in Africa
    Winner: Republic of Cote D’Ivoire
    Angola
    Azule Energy
    Most Impressive ESG Bond Issuer in Central and Eastern Europe
    Winner: Slovenia
    Hungary
    Poland
    Most Impressive Issuer in Central and Eastern Europe
    Winner: Poland
    Hungary
    Romania
    Most Impressive ESG Bond Issuer in the Middle East
    Winner: Public Investment Fund
    First Abu Dhabi Bank
    Masdar
    Most Impressive Issuer in the Middle East
    Winner: Public Investment Fund
    First Abu Dhabi Bank
    Saudi Arabia
    Overall Most Impressive Emerging Markets Issuer
    Winner: Public Investment Fund
    Poland
    Saudi Arabia

  • Funding Official Awards

    Most Impressive Funding Official in Africa
    Winner: Lancine Diaby, Republic of Cote D’Ivoire
    Noha El-Hawary, Egypt
    Patience Oniha, Nigeria
    Most Impressive Funding Official in Central and Eastern Europe
    Winner: Karol Czarnecki, Poland
    Mihaly Hoffmann, Hungary
    Zeynep Boga, Turkey
    Most Impressive Funding Official in the Middle East
    Winner: Ahmed Alrobayan, Public Investment Fund
    Eoin Finn, Emirates NBD Capital
    Salem Marouan, First Abu Dhabi Bank

  • Investment Bank Awards

    Most Impressive Local Bank for Africa Bonds
    Winner: Standard Bank
    Absa
    Rand Merchant Bank
    Most Impressive Bank for Africa Bonds
    Winner: Citi
    J.P. Morgan
    Standard Chartered
    Most Impressive Bank for Central and Eastern European Bonds
    Winner: J.P. Morgan
    BNP Paribas
    Citi
    Most Impressive Local Bank for Middle East Bonds
    Winner: Emirates NBD Capital
    Abu Dhabi Commercial Bank
    First Abu Dhabi Bank
    Most Impressive Bank for Middle East Bonds
    Winner: Standard Chartered
    Emirates NBD Capital
    J.P. Morgan
    Most Impressive Bank for CEEMEA Sukuk
    Winner: Standard Chartered
    Emirates NBD Capital
    HSBC
    Most Impressive Bank for CEEMEA ESG Bonds
    Winner: BNP Paribas
    Citi
    J.P. Morgan
    Most Impressive Bank for CEEMEA Bonds
    Winner: J.P. Morgan
    BNP Paribas
    Citi

  • Bond Banker Awards

    Most Impressive CEEMEA Bond Syndicate Banker
    Winner: Matt Doherty, BNP Paribas
    Felix Weiss, Citi
    Gavriel Shaya, J.P. Morgan
    Most Impressive CEEMEA Bond Origination Banker
    Winner: Stefan Weiler, J.P. Morgan
    Ahmed Taha, Standard Chartered
    Borys Matiash, BNP Paribas
    Rising Star Emerging Markets Bond Banker
    Winner: Ramzi Kattouf, J.P. Morgan
    Alice Wilson, BNP Paribas
    Ghita Chafli, Standard Chartered

  • Market Participant Awards

    Best Law Firm for Emerging Market Bonds
    Winner: White & Case
    A&O Shearman
    Linklaters
    Best Rating Agency for Emerging Market Bonds
    Winner: Fitch Ratings
    Moody’s Ratings
    S&P Global Ratings
    Most Influential Investor in Emerging Market Bonds
    Winner: PIMCO
    BlackRock
    Brevan Howard

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Finally, a huge thank you to our headline partner ICAP.

ICAP is a world-leading intermediary in the wholesale financial, energy and commodity markets, facilitating and executing trades on behalf of the world’s pre-eminent financial institutions, ensuring efficient and liquid markets.

Across the world’s major financial centers, ICAP’s expert brokers and leading technology work to matches buyers and sellers in the wholesale markets across every major asset class including credit, commodities, FX, emerging markets and equity derivatives through voice and electronic networks.

ICAP’s Rates business is the industry leader across a wide range of interest rate products, particularly interest rate swaps. For more information, visit www.icap.com.

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