Syndicated Loan, Leveraged Finance and Private Debt Awards 2025 – the winners revealed

March 11, 2026 11:04 am
GlobalCapital is pleased to announce the winners of the Syndicated Loan, Leveraged Finance and Private Debt Awards 2025.

Market participants from across Europe, the Middle East and Africa gathered in London’s 8 Northumberland Avenue last night to recognise the year’s most notable deals and the institutions that helped deliver them across the syndicated loan, leveraged finance and private debt markets.

Among the deals highlighted this year were transactions for TenneT Germany, Rosebank Industries and Capgemini, while banks including UniCredit, BNP Paribas and Crédit Agricole collected multiple awards.

Now in their 23rd year, the GlobalCapital Syndicated Loan Awards celebrate excellence across the EMEA loan, leveraged finance and private debt markets. Uniquely, both the nominees and winners are determined by the industry itself through a poll of market participants conducted in October and November, meaning the results reflect the deals and institutions that clients, peers and counterparties believe stood out over the past year.

The poll was conducted through October and November 2025 and covers activity between November 16, 2025 and November 15, 2026.

Congratulations to all our winners and nominees, and thank you to everyone who took part in the voting. A full list of winners and nominees can be found below.

Full details of the nominated deals and banks can be found here and a full list of winners can be downloaded here.

For more information on the awards, please contact Awards and Market Intelligence Research Analyst, Ekta Kharat

PHOTO GALLERY

THE WINNERS

DEALS OF THE YEAR

  • Deal of the Year


    Winner: TenneT Germany €12bn September 2025

    TenneT Germany €12bn September 2025

  • German, Swiss and Austrian Deal of the Year


    Winner: TenneT Germany €12bn September 2025

  • Leveraged Loan of the Year

    Winner: Opella Healthcare Group €6.2bn-equivalent March 2025

    Opella Healthcare Group €6.2bn-equivalent March 2025

  • M&A Loan of the Year

    Winner: Ferrero International €2.65bn-equivalent September 2025

    Ferrero International €2.65bn-equivalent September 2025
  • Italian Deal of the Year

    Winner: Ferrero International €2.65bn-equivalent September 2025

  • Infrastructure Finance Loan of the Year

    Winner: Data4 Services €2.22bn December 2024

  • Renewables Loan of the Year

    Winner: MFW Baltyk II and III €6.3bn-equivalent May 2025

  • UK and Irish Deal of the Year

    Winner: Rosebank Industries $900m July 2025

    Rosebank Industries $900m July 2025

  • French Deal of the Year

    Winner: Capgemini $4.6bn-equivalent July 2025

  • Iberian Deal of the Year

    Winner: MasOrange €10.95bn May 2025

  • Benelux Deal of the Year

    Winner: Essential Home €2.5bn-equivalent September 2025

  • Nordic Deal of the Year

    Winner: Vår Energi $2.75bn May 2025
    Vår Energi $2.75bn May 2025

  • Central and Eastern European Deal of the Year

    Winner: Czechoslovak Group €1.545bn November 2024


  • Middle Eastern Deal of the Year

    Winner: Public Investment Fund (through Saudi United Investment Co) $7bn March 2025

  • Emerging Market Loan of the Year

    Winner: Gold Fields $2.3bn October 2025

  • African Deal of the Year

    Winner: Gold Fields $2.3bn October 2025

  • Turkish Deal of the Year

    Winner: Ülker Bisküvi Sanayi $250m-equivalent October 2025

    Ülker Bisküvi Sanayi $250m-equivalent October 2025

BANK AWARDS

  • Loan House of the Year

    Winner: BNP Paribas

  • Best Arranger of Leveraged Loans

    Winner: J.P. Morgan

  • Best Arranger of M&A Loans

    Winner: J.P. Morgan
  • Best Secondary Loans House

    Winner: J.P. Morgan

    J.P. Morgan

  • Best Arranger of Mid-Cap Loans

    Winner: Natixis

  • Best Arranger of Infrastructure and Renewables Loans

    Winner: Santander
  • Best Arranger of Project Finance Loans

    Winner: BNP Paribas
  • Best Bank in Real Estate Finance

    Winner: Lloyds Bank

  • Best Arranger of Trade Finance Loans

    Winner: Société Générale

  • Best Loan Agency House

    Winner: HSBC

REGIONAL ARRANGER AWARDS

  • Best Arranger of German, Swiss and Austrian Loans

    Winner: UniCredit

  • Best Arranger of Italian Loans

    Winner: UniCredit

  • Best Arranger of Central and Eastern European Loans

    Winner: UniCredit

  • Best Arranger of Western European Loans

    Winner: BNP Paribas

  • Best Arranger of UK and Irish Loans

    Winner: HSBC
  • Best Arranger of French Loans

    Winner: Crédit Agricole CIB

  • Best Arranger of Iberian Loans

    Winner: BBVA

  • Best Arranger of Benelux Loans

    Winner: ING
  • Best Arranger of Nordic Loans

    Winner: Nordea

  • Best Arranger of Middle Eastern Loans

    Winner: First Abu Dhabi Bank

  • Best Arranger of African Loans

    Winner: Standard Chartered

  • Best Arranger of Turkish Loans

    Winner: Emirates NBD
SUSTAINABLE LENDING AWARDS

  • Sustainability-Linked Leveraged Loan of the Year

    Winner: Armacell €730m October 2025

    No shortlist for this

  • Investment Grade Sustainability-Linked Loan of the Year

    Winner (joint winners): RWE €10bn May 2025 and Solvay €1.4bn September 2025

  • Best Arranger of Green and ESG-Linked Loans

    Winner: Crédit Agricole CIB

PRIVATE DEBT AWARDS

  • Direct Lending Deal of the Year

    Winner: Adevinta €6.5bn May 2025
  • US Private Placement of the Year

    Winner: Vantage Towers €2bn May 2025
    Vantage Towers €2bn May 2025

  • US Private Placement Agent of the Year

    Winner: BNP Paribas
  • International Schuldschein of the Year 

    Winner: ArcelorMittal €700m June 2025

  • Schuldschein of the Year

    Winner: Porsche Automobil Holding €1.5bn June 2025
  • Best Arranger of International Schuldscheine

    Winner: BayernLB
  • Best Arranger of Schuldschein

    Winner: Helaba
  • Best Schuldschein Law Firm

    Winner: White & Case
ADVISOR AND TECHNOLOGY AWARDS

  • Best Institutional Lender in Syndicated Loans

    Winner: Apollo Global Management

  • Best Direct Lending Firm

    Winner: Ares Management
  • Best Law Firm for Syndicated Loans

    Winners: Linklaters

  • Best Law Firm for Private Debt

    Winner: Greenberg Traurig

    No shortlist

  • Best Corporate Finance Adviser

    Winner: EY
  • Best Distressed Loan Investor

    Winner: Triton

  • Best Subordinated Debt Investor

    Winner: HPS Investment Partners
  • Technology Provider of the Year for Loan Syndications

    Winner: Debtdomain, a company of S&P Global Intelligence

  • Technology Provider of the Year for Loan Agency and Back Office

    Winner: Debtdomain, a company of S&P Global Intelligence



