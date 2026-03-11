Syndicated Loan, Leveraged Finance and Private Debt Awards 2025 – the winners revealed
GlobalCapital is pleased to announce the winners of the Syndicated Loan, Leveraged Finance and Private Debt Awards 2025.
Market participants from across Europe, the Middle East and Africa gathered in London’s 8 Northumberland Avenue last night to recognise the year’s most notable deals and the institutions that helped deliver them across the syndicated loan, leveraged finance and private debt markets.
Among the deals highlighted this year were transactions for TenneT Germany, Rosebank Industries and Capgemini, while banks including UniCredit, BNP Paribas and Crédit Agricole collected multiple awards.
Now in their 23rd year, the GlobalCapital Syndicated Loan Awards celebrate excellence across the EMEA loan, leveraged finance and private debt markets. Uniquely, both the nominees and winners are determined by the industry itself through a poll of market participants conducted in October and November, meaning the results reflect the deals and institutions that clients, peers and counterparties believe stood out over the past year.
The poll was conducted through October and November 2025 and covers activity between November 16, 2025 and November 15, 2026.
Congratulations to all our winners and nominees, and thank you to everyone who took part in the voting. A full list of winners and nominees can be found below.
THE WINNERS
DEALS OF THE YEAR
Winner: TenneT Germany €12bn September 2025 Ferrero International €2.65bn-equivalent September 2025 MasOrange €10.95bn May 2025 Opella Healthcare Group €6.2bn-equivalent March 2025 TenneT Germany €12bn September 2025
Winner: TenneT Germany €12bn September 2025
Siemens Energy Global €9bn June 2025 TenneT Germany €12bn September 2025 Varo Energy $3.7bn June 2025 Volkswagen €12.5bn March 2025
Winner: Opella Healthcare Group €6.2bn-equivalent March 2025
Apleona €2.35bn-equivalent April 2025 Essential Home €2.5bn-equivalent September 2025 Froneri $3.7bn-equivalent August 2025 Opella Healthcare Group €6.2bn-equivalent March 2025
Winner: Ferrero International €2.65bn-equivalent September 2025
Capgemini $4.6bn-equivalent July 2025 Essential Home €2.5bn-equivalent September 2025 Ferrero International €2.65bn-equivalent September 2025 Merck KGaA $3.8bn May 2025 Opella Healthcare Group €6.2bn-equivalent March 2025
Winner: Ferrero International €2.65bn-equivalent September 2025
Ferrero International €2.65bn-equivalent September 2025 MediaForEurope €3.4bn March 2025 Prada €1.5bn April 2025
Winner: Data4 Services €2.22bn December 2024
Cascade Infrastructure £2.5bn August 2025 Data4 Services €2.22bn December 2024 Sizewell C £5bn November 2025
Winner: MFW Baltyk II and III €6.3bn-equivalent May 2025
East Anglia Three £3.6bn July 2025 MFW Bałtyk II and III €6.3bn-equivalent May 2025 Nextwind Windpark €1.8bn November 2025
Winner: Rosebank Industries $900m July 2025
BP $8bn January 2025 Froneri $3.7bn August 2025 Greencore £825m June 2025 Rosebank Industries $900m July 2025
Winner: Capgemini $4.6bn-equivalent July 2025
Capgemini $4.6bn-equivalent July 2025 Electricité de France €6bn November 2024 Opella Healthcare Group €6.2bn-equivalent March 2025 Schneider Electric €5.48bn July 2025
Winner: MasOrange €10.95bn May 2025
Indra Sistemas €700m May 2025 MasOrange €10.95bn May 2025 Urbaser €1.9bn June 2025
Winner: Essential Home €2.5bn-equivalent September 2025
Essential Home €2.5bn-equivalent September 2025 Interparking €1.63bn July 2025 SBM Offshore $1.1bn April 2025
Winner: Vår Energi $2.75bn May 2025
Aker BP $3.225bn October 2025 Carlsberg Breweries €2bn December 2024 Stockholm Exergi Skr12.581bn April 2025 Vår Energi $2.75bn May 2025
Winner: Czechoslovak Group €1.545bn November 2024
Czechoslovak Group €1.545bn November 2024 Slovenské Elektrárne €3.58bn December 2024
Winner: Public Investment Fund (through Saudi United Investment Co) $7bn March 2025
Abu Dhabi Future Energy Co (Masdar) $1.1bn August 2025 Jafurah Midstream Gas Co $8.333bn August 2025 Public Investment Fund (through Saudi United Investment Co) $7bn March 2025 Qatar National Bank $1.5bn September 2025
Winner: Gold Fields $2.3bn October 2025
Côte d’Ivoire $1.3bn April 2025 Gold Fields $2.3bn October 2025 Slovenské Elektrárne €3.58bn December 2024
Winner: Gold Fields $2.3bn October 2025
Afreximbank $571m August 2025 Côte d’Ivoire $1.3bn April 2025 Gold Fields $2.3bn October 2025 Harmony Gold Mining $1.25bn June 2025
Winner: Ülker Bisküvi Sanayi $250m-equivalent October 2025
Antalya Alanya Otoyolu İnşaat Yatırım ve İşletme €1.7bn October 2025 Koç Holding $600m October 2025 Tüpraş $500m May 2025 Ülker Bisküvi Sanayi $250m-equivalent October 2025
BANK AWARDS
Winner: BNP Paribas
BNP Paribas Crédit Agricole Deutsche Bank HSBC
-
Winner: J.P. Morgan
BNP Paribas Goldman Sachs J.P. Morgan
-
Winner: J.P. Morgan
BNP Paribas Citigroup J.P. Morgan
-
Winner: J.P. Morgan
Citigroup Deutsche Bank HSBC J.P. Morgan
-
Winner: Natixis
BNP Paribas Crédit Agricole Lloyds Bank Natixis
-
Winner: Santander
BNP Paribas Crédit Agricole Santander Société Générale
-
Winner: BNP Paribas
BNP Paribas Crédit Agricole MUFG SMBC Société Générale
-
Winner: Lloyds Bank
ING Lloyds Bank Natixis
-
Winner: Société Générale
Citigroup Santander Société Générale
-
Winner: HSBC
Crédit Agricole Deutsche Bank HSBC
REGIONAL ARRANGER AWARDS
-
Winner: UniCredit
Commerzbank Deutsche Bank UniCredit
-
Winner: UniCredit
Intesa Sanpaolo Mediobanca UniCredit
-
Winner: UniCredit
ING Raiffeisen Bank International UniCredit
-
Winner: BNP Paribas
BNP Paribas Crédit Agricole HSBC UniCredit
-
Winner: HSBC
Barclays HSBC Lloyds NatWest
-
Winner: Crédit Agricole CIB
BNP Paribas Crédit Agricole CIB Société Générale
-
Winner: BBVA
BBVA CaixaBank Santander
-
Winner: ING
ABN Amro ING Rabobank
-
Winner: Nordea
DNB Carnegie Nordea SEB
-
Winner: First Abu Dhabi Bank
Abu Dhabi Commercial Bank First Abu Dhabi Bank Mizuho
-
Winner: Standard Chartered
First Abu Dhabi Bank Nedbank Rand Merchant Bank Standard Chartered
-
Winner: Emirates NBD
Bank of America Emirates NBD ING
SUSTAINABLE LENDING AWARDS
-
Winner: Armacell €730m October 2025
No shortlist for this
-
Winner (joint winners): RWE €10bn May 2025 and Solvay €1.4bn September 2025
Nokia €1.5bn June 2025 RWE €10bn May 2025 Solvay €1.4bn September 2025
-
Winner: Crédit Agricole CIB
BNP Paribas Crédit Agricole ING Société Générale
PRIVATE DEBT AWARDS
-
Winner: Adevinta €6.5bn May 2025
Adevinta €6.5bn May 2025 Karo Healthcare €1.485bn April 2025
-
Winner: Vantage Towers €2bn May 2025
Koninklijke Vopak $625m-equivalent June 2025 Terminal Investment Ltd $2.5bn June 2025 Vantage Towers €2bn May 2025
-
Winner: BNP Paribas
BNP Paribas Citigroup NatWest Markets
-
Winner: ArcelorMittal €700m June 2025
Acciona €410m July 2025 Aperam €400m October 2025 ArcelorMittal €700m June 2025
-
Winner: Porsche Automobil Holding €1.5bn June 2025
Aperam €400m October 2025 Asklepios Kliniken €600m October 2025 Porsche Automobil Holding €1.5bn June 2025
-
Winner: BayernLB
BayernLB Commerzbank Helaba UniCredit
-
Winner: Helaba
BayernLB Helaba LBBW UniCredit
-
Winner: White & Case
CMS Noerr White & Case
ADVISOR AND TECHNOLOGY AWARDS
-
Winner: Apollo Global Management
Apollo Global Management HPS Investment Partners ICG KKR
-
Winner: Ares Management
Ares Management Blackstone HPS Investment Partners
-
Winners: Linklaters
A&O Shearman Dentons Linklaters White & Case
-
Winner: Greenberg Traurig
No shortlist
-
Winner: EY
EY Rothschild & Co
-
Winner: Triton
HIG Capital Strategic Value Partners Triton
-
Winner: HPS Investment Partners
Clearlake Credit HPS Investment Partners
-
Winner: Debtdomain, a company of S&P Global Intelligence
Debtdomain VC Trade
-
Winner: Debtdomain, a company of S&P Global Intelligence
Debtdomain VC Trade