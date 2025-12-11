GlobalCapital reveals nominees for Syndicated Loan and Private Debt Awards (full details)

GlobalCapital presents the nominations for its Syndicated Loan, Leveraged Finance and Private Debt Awards 2025.

The Awards, now in their 23rd year, are the only ones that recognise achievement in these markets based on the views of market participants.

The Awards are voted for in an online poll, conducted in October and November, and recognise performance between November 16, 2024 and November 12, 2025.

The winners will be announced at a gala dinner in London early next year.

This is the complete version of the nominations. A brief version with abbreviated information on the deals is available here.

Many thanks to everyone who shared their expertise and knowledge of the market by voting, and congratulations from GlobalCapital to all the nominees.

DEALS OF THE YEAR NOMINEES

Deal of the Year

Ferrero International

€2.65bn-equivalent September 2025

€1.795bn and $1bn 16 month bridge facilities for acquisition of WK Kellogg

CaixaBank, HSBC (bookrunners)

Citigroup, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Société Générale, UniCredit (mandated lead arrangers)

MasOrange

€10.95bn May 2025

€6.25bn refinancing at MasOrange and €4.7bn infrastructure financing at PremiumFiber

Opella Healthcare Group

€6.2bn-equivalent March 2025

€1.75bn and $3.75bn underwritten seven year term loan Bs and €1.2bn 6.5 year revolving credit facility to finance Clayton, Dubilier & Rice’s €10bn buyout of 50% of Opella from Sanofi through Opal Bidco

Citigroup (lead left), BNP Paribas, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, HSBC, Société Générale (coordinators)

Bank of America, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, DNB Carnegie, ING, Mizuho, MUFG, Natixis, Nomura, RBC Capital Markets, Santander, SMBC, UBS, Wells Fargo (bookrunners)

Tennet Germany

€12bn September 2025

Five year revolving credit facility for new Tennet TSO GmbH after new investors took 46% stake

BNP Paribas, Deutsche Bank, ING, UniCredit (bookrunners, coordinators and underwriters)

ABN Amro, BayernLB, Commerzbank, Crédit Agricole, DZ Bank, Goldman Sachs, Helaba, LBBW, Mizuho, Morgan Stanley, NatWest Markets, Rabobank, RBC Capital Markets, Santander, Société Générale, SMBC (MLAs)

Leveraged Loan of the Year

Apleona

€2.35bn-equivalent April 2025

€2bn and £305m seven year term loan Bs for Bain Capital-led buyout of Apleona Group from PAI Partners through Admiral Bidco

Bank of America, Citigroup, Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC, NatWest Markets, RBC Capital Markets, SMBC, UBS, UniCredit

Essential Home

€2.5bn-equivalent September 2025

$900m and €1.265bn seven year term loan Bs and $500m revolving credit facility for Advent International’s buyout of 70% of Reckitt Benckiser’s Essential Home business through Lavender vehicles

Barclays (lead left), Citigroup, Santander, SMBC (coordinators)

Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, ING, Intesa Sanpaolo, Lloyds, Morgan Stanley, NH Investment, Nomura, Raiffeisen Bank International, RBC Capital Markets, Standard Chartered, UBS (bookrunners)

Froneri

$3.7bn-equivalent August 2025

€900m and $2.215bn seven year term loan Bs and €350m 5.9 year revolving credit facility for dividend recap

Goldman Sachs (lead left), Barclays, Deutsche Bank, HSBC (coordinators)

Bank of America, Citigroup, ING, Mizuho, Rabobank, Santander, SMBC, UBS (bookrunners)

Opella Healthcare Group

€6.2bn-equivalent March 2025

€1.75bn and $3.75bn underwritten seven year term loan Bs and €1.2bn 6.5 year revolving credit facility to finance Clayton, Dubilier & Rice’s €10bn buyout of 50% of Opella from Sanofi through Opal Bidco

Citigroup (lead left), BNP Paribas, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, HSBC, Société Générale (coordinators)

Bank of America, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, DNB Carnegie, ING, Mizuho, MUFG, Natixis, Nomura, RBC Capital Markets, Santander, SMBC, UBS, Wells Fargo (bookrunners)

M&A Loan of the Year

Capgemini

$4.6bn-equivalent July 2025

$3.7bn and €800m one year bridge facilities for $3.3bn acquisition of WNS and to refinance debt

BNP Paribas, Citigroup, HSBC (coordinators and underwriters)

Barclays, Crédit Agricole, Morgan Stanley, Natixis, Société Générale (underwriters and bookrunners)

CaixaBank, Crédit Mutuel-CIC, Commerzbank, Goldman Sachs, ING, MUFG, Standard Chartered, Wells Fargo (MLAs)

Essential Home

€2.5bn-equivalent September 2025

$900m and €1.265bn seven year term loan Bs and $500m revolving credit facility for Advent International’s buyout of 70% of Reckitt Benckiser’s Essential Home business through Lavender vehicles

Barclays (lead left), Citigroup, Santander, SMBC (coordinators)

Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, ING, Intesa Sanpaolo, Lloyds, Morgan Stanley, NH Investment, Nomura, Raiffeisen Bank International, RBC Capital Markets, Standard Chartered, UBS (bookrunners)

Ferrero International

€2.65bn-equivalent September 2025

€1.795bn and $1bn 16 month bridge facilities for acquisition of WK Kellogg

CaixaBank, HSBC (bookrunners)

Citigroup, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Société Générale, UniCredit (MLAs)

Merck KGaA

$3.8bn May 2025

One year bridge facility for acquisition of SpringWorks Therapeutics

JP Morgan, Mizuho, UniCredit (underwriters and bookrunners)

Bank of America, Bank of China, Barclays, BBVA, BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank, NatWest Markets, SEB, Société Générale

Opella Healthcare Group

€6.2bn-equivalent March 2025

€1.75bn and $3.75bn underwritten seven year term loan Bs and €1.2bn 6.5 year revolving credit facility to finance Clayton, Dubilier & Rice’s €10bn buyout of 50% of Opella from Sanofi through Opal Bidco

Citigroup (lead left), BNP Paribas, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, HSBC, Société Générale (coordinators)

Bank of America, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, DNB Carnegie, ING, Mizuho, MUFG, Natixis, Nomura, RBC Capital Markets, Santander, SMBC, UBS, Wells Fargo (bookrunners)

Emerging Market Loan of the Year

Côte d’Ivoire

$1.3bn April 2025

One year term loan

FirstRand, Nedbank, Standard Chartered, SMBC (bookrunners and underwriters)

Commercial Bank of Dubai, Commerzbank, Mizuho (MLAs)

Gold Fields

$2.3bn October 2025

Bridge facility for A$3.7bn acquisition of Gold Road, JV partner in Gruyere gold mine, Australia

Slovenské Elektrárne

€3.58bn December 2024

€1.665bn three year and €1.665bn five year term loans and €250m revolving credit facility for refinancing

BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, KBC Bank, Société Générale, UniCredit (bookrunners)

Bank of China, Erste Bank, ING (MLAs)

Infrastructure Finance Loan of the Year

Cascade Infrastructure

£2.5bn August 2025

£900m 12 year and £1.035bn, £265m and £300m 33 year term loans for the consortium of Equitix, GLIL Infrastructure and Strabag delivering the Haweswater Aqueduct Resilience Programme (Harp) in the UK

Banco Sabadell, BBVA, Crédit Agricole, DZ Bank, Helaba, KDB, KfW, NatWest Markets, Norinchukin Bank, Société Générale, Siemens, SMBC (MLAs)

Data4 Services

€2.22bn December 2024

€1.729bn and €437m seven year term loans and €50m seven year revolving credit facility to finance data centres

BBVA, BNP Paribas, MUFG, Natixis, SMBC, Société Générale (underwriters and bookrunners)

Barclays, Citigroup, KB Financial, KDB, National Australia Bank, NatWest Markets (MLAs)

Sizewell C

£5bn November 2025

Green term loan backed by Bpifrance for construction of Sizewell C nuclear power plant in UK

ABN Amro, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Citigroup, Crédit Agricole,

Crédit Industriel et Commercial, HSBC (green loan coordinator), Lloyds Bank, Natixis, NatWest Markets, Santander, Société Générale (bookrunners)

Renewables Loan of the Year

East Anglia Three

£3.6bn July 2025

Package of four to 22.75 year term loans and revolving credit facilities for Scottish Power Renewables’ construction of 1.4GW windfarm off coast of Suffolk

Abanca, ANZ, Bank of China, Bank of Ireland, Barclays, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Mutuel-CIC, Crédit Agricole, First Abu Dhabi Bank, Helaba, HSBC, ICO, ING, Kutxabank, MUFG, NatWest Markets, Rabobank, Santander, Siemens, SMBC, Standard Chartered (MLAs)

MFW Bałtyk II and III

€6.3bn-equivalent May 2025

For construction by Equinor and Polenergia of Bałtyk II and III windfarms off Polish coast, each 720MW, backed by Hermes

€2.93bn 25 year term loans, €165.7m and Z236m five and 25 year revolving credit facilities and Z49.6m letter of credit facility backed by Hermes for Bałtyk II

€2.91bn 25.6 year term loans, Z274m five year and €167m 25.6 year RCFs and Z50m LC facility backed by Hermes for Bałtyk III

Crédit Agricole (coordinator)

Alior Bank (II only), BGK, Bank of China, Bank Pekao, BayernLB, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, CIBC, Crédit Mutuel-CIC, Crédit Agricole, Danske Bank, Deutsche Bank, DZ Bank, EIB (III only), Helaba, HSBC, ING, KBC Bank, KfW, LBBW, Nordic Investment Bank, NordLB, PKO BP (III only), Santander, SEB, SEK, Société Générale, SMBC, Standard Chartered (MLAs)

Nextwind Windpark

€1.8bn November 2025

Five year green term loan with two one year extension options

to buy and repower ageing wind farms

Deutsche Bank, ING (sustainability coordinator), LBBW (underwriters and bookrunners)

Allianz, China Construction Bank, Commerzbank, Crédit Agricole, Hamburg Commercial Bank, KDB, KfW, RBC Capital Markets, SEB, SMBC (participants)

REGIONAL DEALS OF THE YEAR NOMINEES

Central and Eastern European Deal of the Year

Czechoslovak Group

€1.545bn November 2024

€1.245bn five year term loan and €300m three year revolving credit facility for acquisition of Kinetic Group and refinancing

UniCredit (coordinator, underwriter, bookrunner)

Erste Bank, Société Générale (MLAs)

Slovenské Elektrárne

€3.58bn December 2024

€1.665bn three year and €1.665bn five year term loans and €250m revolving credit facility for refinancing

BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, KBC Bank, Société Générale, UniCredit (bookrunners)

Bank of China, Erste Bank, ING (MLAs)

Middle Eastern Deal of the Year

Abu Dhabi Future Energy Co (Masdar)

$1.1bn August 2025

Project financing for Al Sadawi Independent Power Producer 2GW solar plant with GD Power and Korea Electric Power

Standard Chartered, Kexim, Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Abu Dhabi Islamic Bank, Bank of China, HSBC, Société Générale (participants)

Jafurah Midstream Gas Co

$8.333bn August 2025

$7.812bn seven year term loan and $520.6m seven year revolving credit facility for $11bn lease and leaseback acquisition by BlackRock’s Global Infrastructure Partners of a 49% stake in Jafurah Midstream Gas Co from Saudi Aramco via Green Palm Bidco

Bank of America, Bank of China, Citigroup, JP Morgan, HSBC, Mizuho, MUFG, SMBC and Standard Chartered (underwriters)

Agricultural Bank of China, China Construction Bank, ICBC (bookrunners)

Public Investment Fund (through Saudi United Investment Co)

$7bn March 2025

$2.8bn and $4.2bn seven year murabaha facilities, added on to existing facility

Dubai Islamic Bank, Standard Chartered (coordinators)

Bank of China, Crédit Agricole, SMBC (bookrunners)

Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, Mizuho (MLAs)

Qatar National Bank

$1.5bn September 2025

Five year term loan to refinance a $1.5bn facility from 2020

DBS, HSBC, Standard Chartered (coordinators, underwriters and bookrunners)

Barclays, JP Morgan, Mizuho (underwriters and bookrunners)

African Deal of the Year

Afreximbank

$571m August 2025

$192m two year and $315m and ¥9.44bn three year Samurai term loans to refinance facility from 2022

MUFG (bookrunner)

Bank of China, Gunma Bank, Yokohama Financial Group (participants)

Côte d’Ivoire

$1.3bn April 2025

One year term loan

FirstRand, Nedbank, SMBC, Standard Chartered (bookrunners and underwriters)

Commercial Bank of Dubai, Commerzbank, Mizuho (MLAs)

Gold Fields

$2.3bn October 2025

Bridge facility for A$3.7bn acquisition of Gold Road, JV partner in Gruyere gold mine, Australia

Harmony Gold Mining

$1.25bn June 2025

$1bn and $250m 1.5 year bridge facilities for acquisition of Mac Copper

Citigroup, JP Morgan (coordinators), Macquarie (underwriters and bookrunners)

Absa, First Rand, Nedbank (MLAs)

Turkish Deal of the Year

Antalya Alanya Otoyolu İnşaat Yatırım ve İşletme

€1.7bn October 2025

For construction of 121km Antalya-Alanya Highway project sponsored by Limak

Koç Holding

$600m October 2025

Five year term loan

Bank of America, BNP Paribas, Société Générale (coordinators)

HSBC, ING, JP Morgan, MUFG, Standard Chartered (MLAs)

Tüpraş

$500m May 2025

Five year sustainability-linked term loan

Bank of America, ING (coordinators) First Abu Dhabi Bank, MUFG (sustainability coordinators) (all MLAs)

Citi, MUFG, Société Générale (arrangers)

Ülker Bisküvi Sanayi

$250m-equivalent October 2025

$217.5m and €27.6m five year term loans

JP Morgan (coordinator, bookrunner)

Emirates NBD, Standard Chartered (sustainability coordinators and bookrunners)

Abu Dhabi Commercial Bank, Al Ahli Bank, Bank of America, Commercial Bank of Dubai, Gulf Bank, HSBC, Rabobank, SMBC (participants)

German, Swiss and Austrian Deal of the Year

Siemens Energy Global

€9bn June 2025

Five year guarantee facility to refinance €11bn facility from March 2024

BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, UniCredit (coordinators)

BBVA, Crédit Agricole, HSBC, Mizuho, Société Générale, Standard Chartered, UniCredit (bookrunners)

Barclays, BayernLB, CaixaBank, Danske Bank, ING, KfW, LBBW, Lloyds Bank, Natixis, Raiffeisen Bank International, Santander, SEB, TD Securities (MLAs)

Tennet Germany

€12bn September 2025

Five year revolving credit facility for new Tennet TSO GmbH after new investors took 46% stake

BNP Paribas, Deutsche Bank, ING, UniCredit (bookrunners, coordinators and underwriters)

ABN Amro, BayernLB, Commerzbank, Crédit Agricole, DZ Bank, Goldman Sachs, Helaba, LBBW, Mizuho, Morgan Stanley, NatWest Markets, Rabobank, RBC Capital Markets, Santander, Société Générale, SMBC (MLAs)

Varo Energy

$3.7bn June 2025

$2.2bn and $1.5bn 2.1 year borrowing base facilities to refinance facility from 2023

ING, Mizuho, MUFG, Santander, SMBC (bookrunners)

Abu Dhabi Commercial Bank, CIBC, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, First Abu Dhabi Bank, ICBC, Intesa Sanpaolo, KfW, Lloyds Bank, Natixis, NatWest Markets, OCBC, Rabobank, Société Générale, UBS, UOB (MLAs)

Volkswagen

€12.5bn March 2025

Five year revolving credit facility to refinance €10bn facility from 2019

BNP Paribas, Citigroup, Mizuho (coordinators)

Bank of America, Bank of China, Barclays, BBVA, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, ICBC, ING, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Lloyds Bank, Mediobanca, Morgan Stanley, MUFG, NatWest Markets, RBC Capital Markets, Santander, Scotiabank, SMBC, Société Générale, Standard Chartered, TD Securities, UniCredit, US Bancorp, Wells Fargo (bookrunners)

Abu Dhabi Commercial Bank, Agricultural Bank of China, ANZ, BayernLB, CaixaBank, China Citic Bank, China Construction Bank, CIBC, DBS, DZ Bank, Helaba, LBBW, SEB (MLAs)

UK and Irish Deal of the Year

BP

$8bn January 2025

Five year revolving credit facility

Bank of America, Barclays, BBVA, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, MUFG, Santander, SMBC, Société Générale, Standard Chartered, TD Securities, Wells Fargo (bookrunners)

Abu Dhabi Commercial Bank, ANZ, Bank of China, BayernLB, CIBC, DBS, DNB Carnegie, First Abu Dhabi Bank, ICBC, ING, Lloyds Bank, NatWest Markets, Westpac (MLAs)

Froneri

$3.7bn August 2025

€900m and $2.215bn seven year term loan Bs and €350m 5.9 year revolving credit facility for dividend recap

Goldman Sachs (lead left), Barclays, Deutsche Bank, HSBC (coordinators)

Bank of America, Citigroup, ING, Mizuho, Rabobank, Santander, SMBC, UBS (bookrunners)

Greencore

£825m June 2025

£175m one year, £250m three year and £400m five year term loans for £1.05bn acquisition of Bakkavor

BNP Paribas, Rabobank (underwriters and bookrunners)

ABN Amro, Allied Irish Banks, Bank of China, Bank of Ireland, Danske Bank, Deutsche Bank, ING, NatWest Markets (participants)

Rosebank Industries

$900m July 2025

$400m three year term loan and $500m three year revolving credit facility for acquisition of Electrical Components International

Barclays, BNP Paribas, Citigroup (underwriters and bookrunners)

Bank of America, Commerzbank, Crédit Agricole, HSBC, RBC Capital Markets, SEB, Wells Fargo (MLAs)

French Deal of the Year

Capgemini

$4.6bn-equivalent July 2025

$3.7bn and €800m one year bridge facilities for $3.3bn acquisition of WNS and to refinance debt

BNP Paribas, Citigroup, HSBC (coordinators and underwriters)

Barclays, Crédit Agricole, Morgan Stanley, Natixis, Société Générale (underwriters and bookrunners)

CaixaBank, Crédit Mutuel-CIC, Commerzbank, Goldman Sachs, ING, MUFG, Standard Chartered, Wells Fargo (MLAs)

Electricité de France

€6bn November 2024

Five year revolving credit facility refinancing facilities from 2018 and 2021

MUFG, Société Générale (sustainability coordinators), Bank of America, Crédit Agricole (all coordinators)

Barclays, BNP Paribas, Crédit Mutuel-CIC, HSBC, ING, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mizuho, Natixis, UniCredit, Wells Fargo (bookrunners)

BBVA, CDC, CaixaBank, Citigroup, Commerzbank, Deutsche Bank, Morgan Stanley, NatWest Markets, Santander, SMBC (MLAs)

Opella Healthcare Group

€6.2bn-equivalent March 2025

€1.75bn and $3.75bn underwritten seven year term loan Bs and €1.2bn 6.5 year revolving credit facility to finance Clayton, Dubilier & Rice’s €10bn buyout of 50% of Opella from Sanofi through Opal Bidco

Citigroup (lead left), BNP Paribas, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, HSBC, Société Générale (coordinators)

Bank of America, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, DNB Carnegie, ING, Mizuho, MUFG, Natixis, Nomura, RBC Capital Markets, Santander, SMBC, UBS, Wells Fargo (bookrunners)

Schneider Electric

€5.48bn July 2025

One year bridge facility for acquisition of Schneider Electric India

JP Morgan (coordinator), BNP Paribas (underwriters and bookrunners)

Bank of America, Barclays, Citigroup, Crédit Mutuel-CIC, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, MUFG, Natixis, Santander, Société Générale, Standard Chartered (MLAs)

Italian Deal of the Year

Ferrero International

€2.65bn-equivalent September 2025

€1.795bn and $1bn 16 month bridge facilities for acquisition of WK Kellogg

CaixaBank, HSBC (bookrunners)

Citigroup, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Société Générale, UniCredit (mandated lead arrangers)

MediaForEurope

€3.4bn March 2025

€1.1bn and €1.4bn 5.5 year term loans, €200m 1.25 year and €300m 1.5 year bridge facilities and €400m 5.5 year revolving credit facility for €2.6bn acquisition of ProSiebenSat1 Media by MFE-MediaForEurope (formerly Mediaset) and to refinance debt

Banco BPM, BBVA, BNP Paribas, BPER Banca, CaixaBank, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, UniCredit (bookrunners)

Prada

€1.5bn April 2025

€500m 1.5 year bridge facility and €1bn five year term loan for acquisition of Gianni Versace

BNP Paribas, Intesa Sanpaolo (coordinators and underwriters)

Banco BPM, Bank of America, Crédit Agricole, HSBC, Mediobanca, UniCredit (bookrunners)

Iberian Deal of the Year

Indra Sistemas

€700m May 2025

€200m one year bridge facility and €500m four year term loan for acquisition of Clue Technologies SL

BBVA, BNP Paribas (bookrunners)

Banco Sabadell, CaixaBank, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, Kutxabank, Santander (MLAs)

MasOrange

€10.95bn May 2025

€6.25bn refinancing at MasOrange and €4.7bn infrastructure financing at PremiumFiber

Urbaser

€1.9bn June 2025

€1.5bn seven year term loan B and €400m seven year revolving credit facility for dividend recap and to refinance €1.25bn facility from 2021

Bank of America, Citigroup, Santander (coordinators)

BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, Natixis, Société Générale (bookrunners)

Benelux Deal of the Year

Essential Home

€2.5bn-equivalent September 2025

$900m and €1.265bn seven year term loan Bs and $500m revolving credit facility for Advent International’s buyout of 70% of Reckitt Benckiser’s Essential Home business through Lavender vehicles

Barclays (lead left), Citigroup, Santander, SMBC (coordinators)

Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, ING, Intesa Sanpaolo, Lloyds, Morgan Stanley, NH Investment, Nomura, Raiffeisen Bank International, RBC Capital Markets, Standard Chartered, UBS (bookrunners)

Interparking

€1.63bn July 2025

€1.15bn one year bridge facility and €480m three year revolving credit facility for acquisition of Saba

BBVA, Belfius, BNP Paribas, CaixaBank, Commerzbank, ING, Intesa Sanpaolo, KBC Bank, Santander, Société Générale (MLAs)

SBM Offshore

$1.1bn April 2025

$1bn five year revolving credit facility and $100m five year term loan

Mizuho (green coordinator), ABN Amro, ING (coordinators)

ICBC, MUFG, Santander, SMBC (bookrunners)

China Construction Bank, Citigroup, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Rabobank (MLAs)

Nordic Deal of the Year

Aker BP

$3.225bn October 2025

Three year and $2bn five year revolving credit facilities to refinance $1.8bn facility from 2023

Barclays, DNB, ING (coordinators)

ABN Amro, Bank of America, Bank of China, Citigroup, MUFG, Nordea, SEB, Standard Chartered, UniCredit, Wells Fargo (bookrunners)

Carlsberg Breweries

€2bn December 2024

Five year revolving credit facility to refinance €2bn facility from 2019

BNP Paribas, Danske Bank, Nordea (coordinators)

ANZ, Citigroup, Deutsche Bank, ING, JP Morgan, Rabobank, SEB, Société Générale, UniCredit (bookrunners)

Standard Chartered (MLA)

Stockholm Exergi

Skr12.581bn April 2025

€1.15bn-equivalent revolving credit facilities for construction of a carbon capture and storage plant

Vår Energi

$2.75bn May 2025

$1bn three year and $1.75bn five year revolving credit facilities to refinance $6bn facility from 2021 and $1.5bn facility from 2023

Bank of America, DNB, SMBC (coordinators)

Barclays, Citigroup, ING, JP Morgan, MUFG, Natixis, Standard Chartered, UniCredit, Wells Fargo (bookrunners)

BANK AWARD NOMINEES

Loan House of the Year

BNP Paribas

Crédit Agricole

Deutsche Bank

HSBC

Best Arranger of Leveraged Loans

BNP Paribas

Goldman Sachs

JP Morgan

Best Arranger of M&A Loans

BNP Paribas

Citigroup

JP Morgan

Best Arranger of Mid-Cap Loans

BNP Paribas

Crédit Agricole

Lloyds Bank

Natixis

Best Arranger of Project Finance Loans

BNP Paribas

Crédit Agricole

MUFG

SMBC

Société Générale

Best Arranger of Trade Finance Loans

Citigroup

Santander

Société Générale

Best Arranger of Infrastructure and Renewables Loans

BNP Paribas

Crédit Agricole

Santander

Société Générale

Best Bank in Real Estate Finance

ING

Lloyds Bank

Natixis

Best Secondary Loans House

Citigroup

Deutsche Bank

HSBC

JP Morgan

Best Loan Agency House

Crédit Agricole

Deutsche Bank

HSBC

BANK REGIONAL AWARD NOMINEES

Best Arranger of Western European Loans

BNP Paribas

Crédit Agricole

HSBC

UniCredit

Best Arranger of Central and Eastern European Loans

ING

Raiffeisen Bank International

UniCredit

Best Arranger of Middle Eastern Loans

Abu Dhabi Commercial Bank

First Abu Dhabi Bank

Mizuho

Best Arranger of African Loans

First Abu Dhabi Bank

Nedbank

Rand Merchant Bank

Standard Chartered Bank

Best Arranger of Turkish Loans

Bank of America

Emirates NBD

ING

Best Arranger of German, Swiss and Austrian Loans

Commerzbank

Deutsche Bank

UniCredit

Best Arranger of UK and Irish Loans

Barclays

HSBC

Lloyds

NatWest

Best Arranger of French Loans

BNP Paribas

Crédit Agricole

Société Générale

Best Arranger of Italian Loans

Intesa Sanpaolo

Mediobanca

UniCredit

Best Arranger of Iberian Loans

BBVA

CaixaBank

Santander

Best Arranger of Benelux Loans

ABN Amro

ING

Rabobank

Best Arranger of Nordic Loans

DNB Carnegie

Nordea

SEB

SUSTAINABLE LENDING AWARD NOMINEES

Investment Grade Sustainability-Linked Loan of the Year

Nokia

€1.5bn June 2025

Five year sustainability-linked revolving credit facility to refinance €1.5bn facility from 2019

SEB (sustainability coordinator), Citigroup, Crédit Agricole, Nordea (all coordinators)

ANZ, Bank of America, BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, JP Morgan, OP Corporate Bank, Santander, Société Générale, Standard Chartered, UniCredit (bookrunners)

RWE

€10bn May 2025

€5bn three year, €3bn five year and €2bn five year sustainability-linked revolving credit facilities to refinance facilities from 2019, 2022 and 2024

UniCredit (sustainability coordinator), Commerzbank (both coordinators)

Bank of America, Barclays, BBVA, BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole, Deutsche Bank, DZ Bank, Goldman Sachs, HSBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mizuho, Natixis, NatWest Markets, RBC Capital Markets, SMBC, Société Générale (bookrunners on five year RCFs and MLAs on three year)

BayernLB, LBBW, Morgan Stanley, MUFG, Santander (bookrunners on five year RCFs and arrangers on three year)

Helaba, SEB (bookrunners on five year)

Bank of China, DBS (MLAs on three year)

CIBC, Lloyds, QNB, Scotiabank, Standard Chartered (arrangers on three year)

Solvay

€1.4bn September 2025

Loans amended to include sustainability linkage: €1.1bn revolving credit facility, €300m bilateral RCFs tied to Scopes 1, 2 and 3 greenhouse gas emissions

Bank of America, BNP Paribas (sustainability structuring coordinators)

Sustainability-Linked Leveraged Loan of the Year

No shortlist, winner to be announced at Awards Dinner

Best Arranger of Green and ESG-linked Loans

BNP Paribas

Crédit Agricole

ING

Société Générale

PRIVATE DEBT DEAL AND ARRANGER AWARD NOMINEES

Direct Lending Deal of the Year

Adevinta

€6.5bn May 2025

Increase of existing €4.8bn loan from 2023 with cut in interest rate

Karo Healthcare

€1.485bn April 2025

€1.125bn and €180m 7.1 year tranches and €180m 6.6 year to support KKR’s buyout of Karo from EQT

Apollo, CVC, Goldman Sachs, Jefferies, JP Morgan, Marathon Asset Management, Pinegrove Capital Partners, Sampo, Sona Asset Management (MLAs)

US Private Placement of the Year

Koninklijke Vopak

$625m-equivalent June 2025

$325m and €260m five to 11 year notes to refinance debt

Citigroup, ING (agents)

Terminal Investment Ltd

$2.5bn June 2025

Seven, 10, 12 and 15 year notes for expansion

Citigroup, Mizuho (lead agents), BNP Paribas (participant)

Vantage Towers

€2bn May 2025

Senior secured notes through holding company Oak Group to repay €1.2bn of capex facility, repay and terminate €200m bridge facility and repay €580m of €1.63bn term loan A

BNP Paribas, MUFG, SMBC (agents)

Schuldschein of the Year

Aperam

€400m October 2025

Three, five and seven year loans

Asklepios Kliniken

€600m October 2025

Three to 10 year social Schuldscheine to refinance Schuldscheine maturing until 2027

Commerzbank, DZ Bank, LBBW (arrangers)

Porsche Automobil Holding

€1.5bn June 2025

Three, five and seven year fixed and floating rate loans to repay bank loans taken out in 2022 for acquisition of shares in Porsche AG, and to refinance early a Schuldschein issued in 2023

BNP Paribas, Deutsche Bank, LBBW, UniCredit (arrangers)

International Schuldschein of the Year

Acciona

€410m July 2025

Three, five, seven and 10 year green loans

ING (sustainability coordinator), Helaba, BayernLB and Erste Group (arrangers)

Aperam

€400m October 2025

Three, five and seven year loans

ArcelorMittal

€700m June 2025

Three tranches of three to five year floating rate loans

Commerzbank, ING, UniCredit (arrangers)

US Private Placement Agent of the Year

BNP Paribas

Citigroup

NatWest Markets

Best Arranger of Schuldscheine

BayernLB

Helaba

LBBW

UniCredit

Best Arranger of International Schuldscheine

BayernLB

Commerzbank

Helaba

UniCredit

Best Schuldschein Law Firm

CMS

Noerr

White & Case

Best Law Firm for Private Debt

No shortlist, winner to be announced at Awards Dinner

INSTITUTIONAL INVESTOR AND PRIVATE LENDER AWARD NOMINEES

Best Institutional Lender in Syndicated Loans

Apollo Global Management

HPS Investment Partners

ICG

KKR

Best Direct Lending Firm

Ares Management

Blackstone

HPS Investment Partners

Best Subordinated Debt Investor

Clearlake Credit

HPS Investment Partners

Best Distressed Loan Investor

HIG Capital

Strategic Value Partners

Triton

BEST ADVISERS, LAW FIRMS AND TECH PROVIDERS

Best Corporate Finance Adviser

EY

Rothschild & Co

Best Law Firm for Syndicated Loans

A&O Shearman

Dentons

Linklaters

White & Case

Technology Provider of the Year for Loan Syndications

Debtdomain

VC Trade

Technology Provider of the Year for Loan Agency and Back Office

Debtdomain

VC Trade