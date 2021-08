Dealer Amount $m No of deals Share % 1 HSBC 13,517 2912 5.14 2 JP Morgan 11,393 199 4.34 3 Crédit Agricole 10,384 245 3.95 4 BNP Paribas 7,315 210 2.78 5 Deutsche Bank 4,558 65 1.73 6 NatWest Markets 4,105 43 1.56 7 Barclays 4,053 86 1.54 8 Morgan Stanley 4,001 66 1.52 9 Nordea 3,390 35 1.29 10 SEB 3,131 46 1.19 11 Société Générale 2,682 44 1.02 12 Citi 2,668 44 1.02 13 BofA Securities 2,545 52 0.97 14 Daiwa Capital Markets 2,331 46 0.89 15 Danske Bank 2,249 22 0.86 16 MUFG 1,887 40 0.72 17 UniCredit 1,696 23 0.65 18 Credit Suisse 1,660 9 0.63 19 Mizuho 1,588 23 0.6 20 UBS 976 12 0.37 Total 262,753 66,834 100.00

Dealers of private EMTNs including self-led: Non-syndicated deals for less than or equal to €300m, excluding financial repackaged SPVs, GSE issuers and issues with a term of less than 365 days

Last updated 29 July 2021