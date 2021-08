Dealer Amount $m No of deals Share % 1 JP Morgan 11,393 199 12.96 2 HSBC 9,833 138 11.19 3 Crédit Agricole 9,312 164 10.59 4 Deutsche Bank 4,337 62 4.93 5 Morgan Stanley 4,001 66 4.55 6 BNP Paribas 3,936 80 4.48 7 NatWest Markets 3,445 34 3.92 8 Nordea 3,390 35 3.86 9 Barclays 3,324 48 3.78 10 SEB 3,131 46 3.56 11 Citi 2,668 44 3.04 12 BofA Securities 2,545 52 2.9 13 Société Générale 2,536 43 2.88 14 Daiwa Capital Markets 2,331 46 2.65 15 Danske Bank 2,249 22 2.56 16 MUFG 1,887 40 2.15 17 Credit Suisse 1,660 9 1.89 18 UniCredit 1,431 20 1.63 19 Mizuho 1,204 19 1.37 20 Nomura Securities 964 54 1.1 Total 87,900 1,394 100.00

Dealers of private EMTNs: Non-syndicated deals for less than or equal to €300m, excluding financial repackaged SPVs, GSE issuers, self-led deals and issues with a term of less than 365 days

Last updated 29 July 2021